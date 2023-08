Burgauer besuchen Burgauer zum Partnerschaftsjubiläum

Vertreter der Stadt Burgau feierten mit der gleichnamigen Partnerstadt in der Steiermark ihre 40-jährige Freundschaft. Ein wertvolles Geschenk wurde dabei überreicht.

Burgau hatte 2023 ein „Jubeljahr“. Im Mai fand die Feier zum 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft in Knöringen in der Pfalz statt, dann kam das langersehnte „Markgrafafescht“. Nun folgten 80 Personen aus Burgau-Schwaben dem Ruf der Burgauer aus der Steiermark, um dort das 40-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft zu feiern. Bei dem zweitägigen Fest in Österreich wurden alle Register gezogen.

Gregor Löffler, der steirische Bürgermeister, begrüßte mit seinem Gemeinderat die Gäste aus Burgau, die mit einigen Stadträtinnen und Stadträten und mit Bürgermeister Martin Brenner an der Spitze angereist waren. Da im August im österreichischen Burgau auch immer das „Strandfest“ an ihrem Schlossbad stattfindet, wurde das Jubiläum der Partnerschaft in dieses Event integriert. Die Stimmung wurde mit österreichischen Künstlern buchstäblich in die Höhe getrieben. Wie es sich für ein Jubiläum gehört, zogen am Sonntag des Festwochenendes die beiden Burgauer Pfarrer, Magister Matthias Trawka aus der Steiermark und der Burgauer Stadtpfarrer Simon Stegmüller aus dem Landkreis Günzburg in die gotische Kirche „Maria Gnadenbrunn“ ein. Nebenbei sei erwähnt, dass der Stadtpfarrer aus Schwaben, mit ein paar Gleichgesinnten mit dem Motorrad in die Steiermark fuhr. Anschließend formierte sich dann in dem 1.100 Einwohner großen Ort ein Festzug anlässlich des Jubiläums.

Bürgermeister Martin Brenner und dritter Bürgermeister Herbert Blaschke überreichten an den österreichischen Amtskollegen das Gastgeschenk aus Burgau. Foto: Alois Egle

Linde gepflanzt und Buch aus dem 17. Jahrhundert überreicht

Ein volles Zelt wartete auf den Austausch der Urkunden und die gegenseitigen Gastgeschenke. Hier hatten sich die Steirer was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie hatten sozusagen hinter dem Rücken des Bürgermeisters Martin Brenner in Burgau-Schwaben auf dem Rathausvorplatz in Absprache mit dem Kulturamts- und Bauamtsleiter eine Linde pflanzen lassen.

Eine Linde aus Burgau in der Steiermark wurde in Burgau-Schwaben auf dem Rathausvorplatz verpflanzt. Foto: Alois Egle

Ein außergewöhnlich seltenes Geschenk brachten die Gäste aus Burgau-Schwaben mit. Es handelte sich dabei um ein Besitzstandsverzeichnis von Burgau-Steiermark aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Verzeichnis, genannt Urbar, ging in Deutschland in den vergangenen zweihundert Jahren durch viele Orte auf die Reise. Durch Zufall landete es durch das Angebot eines Auktionshauses im schwäbischen Burgau. Kulturamtsleiter Stefan Siemons erkannte sehr schnell die Einmaligkeit und vor allen Dingen wohin dieses wertvolle Buch gehört – nämlich in die Steiermark. Bereits vor einigen Jahren kaufte es die Stadt Burgau mit Blick auf ein Geschenk für das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum ab. (AZ)