Burgau

vor 2 Min.

Burgauer Galerie vereint Werke regionaler Kunstschaffender

Ein aktives Frauenteam hat auch in diesem Jahr wieder eine spannende Weihnachtsausstellung des Kunstvereins Off Art in der Burgauer Galerie ermöglicht: (von links) Vereinsvorsitzende Karen Steifensand, Galeristin Riki Groß, Vize-Vorsitzende Susanne Pögl-Aßfalg und Schatzmeisterin Ulli Geis.

Plus 33 Künstlerinnen und Künstler finden in der Ausstellung des Vereins Off Art ihren Platz. Und vielleicht entdecken Interessierte ja besondere Weihnachtsgeschenke.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Es ist so weit: Der Kunstverein Off Art hat seine Weihnachtsausstellung in der Burgauer Galerie eröffnet. Mit rund 70 Werken von 33 Künstlerinnen und Künstlern ist die Ausstellung im Jubiläumsjahr des Vereins ein ausgezeichnetes Aushängeschild für Kunstsinnige, die Weihnachten zum Anlass nehmen, das Werk eines oder einer regionalen Kunstschaffenden zu verschenken. In diesem Jahr ist die Schau aber auch der Schlusspunkt eines ereignisreichen Jahres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen