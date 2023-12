Burgau

vor 17 Min.

Burgauer Krippenfreunde bauen historischen Stall nach

Plus Nur wenige kennen sie, die alte Haisch-Krippe aus der Loreto-Kapelle. Jetzt wurde sie originalgetreu nachgebaut und kann beim Burgauer Krippenweg bestaunt werden.

Von Ralf Gengnagel

Sie sind ein bisschen was von allem, Zimmermann und Dachdecker, Maurer und Maler: Die Burgauer Krippenfreunde können alles, was man benötigt, um eine Weihnachtskrippe anzufertigen. Zwei Jahre lang schon wird an einem ganz besonderen Stall gesägt und gefeilt. Die historische Krippe vom Burgauer Krippenbauer Anton Haisch aus dem 19. Jahrhundert, die in der Loreto-Kapelle stand, haben sie originalgetreu rekonstruiert. Bis zur Krippensegnung am Samstag um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche braucht es noch den letzten Feinschliff. Nach erteiltem Segen wird der Nachbau ab Weihnachten für den Burgauer Krippenweg in der Loreto-Kapelle aufgestellt. Roland Hörwig, der Vorsitzende des Vereins, erzählt, warum der historische Stall nachgebaut wurde und was es mit dem Original auf sich hat.

Auf einer Holzplatte markieren sie geschwungene Linien, mit der Stichsäge werden die einzelnen Teile zugeschnitten. Genauigkeit und präzises Arbeiten sind gefragt, damit der Grundriss der alten Haisch-Krippe keine Unterschiede zeigt. Das Original wurde vom Burgauer Krippenbauer Anton Haisch wohl in der Zeit zwischen 1881 und 1925 erbaut und fand Unterschlupf in der Loreto-Kapelle. Mit dem Beginn der Sanierung der Kapelle holten im Januar 2022 die Burgauer Krippler das Werk von Haisch in ihre Werkstatt, die sich im Albertus-Magnus-Haus befindet. Eigentlich hätte sie restauriert werden sollen, damit sie auch künftig wieder bewundert werden kann.

