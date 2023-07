Burgau

vor 17 Min.

Burgauer Markgrafafescht: Burgau feiert, singt und rockt

Plus Beim Markgrafafescht steuert die Markgrafenstadt mit Folk und Mittelalterrock dem Höhepunkt zu. Auch die Gäste sangen kräftig mit.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Von irgendwoher drückte immer Musik hervor: Sei es, wenn die ganzen Fanfarenzüge durch die Straßen zogen, dann waren es wieder kleinere Gruppen, die sich spontan zu größeren formten. Nicht zu vergessen die Burgauer Handschuhmacherkapelle und der Musikverein Burgau aus der Steiermark, der am Sonntag noch zu einem zünftigen Frühschoppen aufspielte. Und wer selber singen wollte, der sang selber. „Wo g’sunga wird und musiziert, dau isch no nia was schlimm’s passiert.“ Das behaupteten die Markräflichen Sängerleut, die zweimal mit 90 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne am Kirchplatz standen. „Sing mr aweng“ – unzählige „Liederheftla“ wurden ausgeteilt und Mitsingen war angesagt: vom schönen Mindeltal mit „Chianti Wein“ in „Junkers Kneipe“ bis hinauf in die „Sierra Madre“, wo die Feuerzeuge oder vielmehr die Handy-Lämpchen leuchteten.

Wer verbirgt sich hinter Delva, der 2013 gegründeten Band aus München, der am Freitag für zwei Stunden die Bühne gehörte? Delva ist eine Mischung aus Irishfolk, Weltmusik und Liedermachergenre, ein bisschen Rock und tiefsinnige Texte. Nicht ganz so mittelalterlich, aber schön und vor allem vielseitig waren die Arrangements mit Violine und Crotta (Judith Krins), Gitarren, Banjo und Gisouki (Michael Löwe) und Piano, Flöten und Percussion (Sängerin Johanna Krins) sowie Marco Pflamminger am Bass und Andreas Horst an den Drums. Songs, die zum Nachdenken anregten, Songs von zwischenmenschlichen Irrwegen oder Freundschaften, die auseinanderbrechen, wenn sie nicht ehrlich sind. Schade, dass es recht schnell frisch wurde. Zu „Einen Sommer lang“ hätte die laue Sommernacht besser gepasst. Egal. „Gelobtes Land“ oder „Black is the Colour“ machten das wett. Einmal etwas Neues, etwas Anderes, das ankam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen