Burgauer Musikstudent schenkt Mutter eine eigens geschriebene Messe

Plus Der 20-jährige Elias Smalko aus Burgau hat eine eigene Messe geschrieben, die dieses Jahr in Burgau uraufgeführt werden soll.

Elias Smalko blickt von der Orgelempore über den weiten Kirchenraum bis zum Altar der Burgauer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Die große Orgel ist ihm vertraut und auch deren kleine Schwester, die Truhenorgel im Altarraum. Oft hat er in den vergangenen Jahren den Orgelpart gespielt, wenn seine Mutter Claudia mit Kirchenchor und Orchester den Gottesdienst musikalisch gestaltete oder Messen aufführte. Das wird auch künftig so sein, aber es dürfte etwas unerhört Neues hinzukommen, die Aufführung von Kompositionen aus der Feder von Elias Smalko.