Burgauer Pfingsttreffen findet wieder statt

Zum 70. Mal jährt sich die Traditionsveranstaltung in der Markgrafenstadt. Am 27. und 28. Mai steht das Zusammenkommen ehemaliger Schulfreunde im Mittelpunkt.

Am Pfingstwochenende findet zum 70. Mal das Burgauer Pfingsttreffen statt. Eingeladen sind alle die Personen, die in diesem Jahr ihren 50., 60., 70., 75., 80., 85., 90., 95. oder aber den 100. Geburtstag und höher feiern und in Burgau beziehungsweise in einem der Stadtteile leben, geboren oder von auswärts zur Schule gegangen sind. Das Burgauer Pfingsttreffen steht ganz im Zeichen des Zusammenkommens: Kindergarten- und Schulfreunde treffen sich wieder, tauschen Erinnerungen aus und erleben gemeinsame Stunden. Ebenfalls Tradition ist, dass die Organisation stets von den 50er-Jubilaren übernommen wird – 2023 aus dem Jahrgang 1973.

Am Pfingstsamstag, 27. Mai, kommen die Jubilare ab 18.30 Uhr in folgenden Gaststätten und Lokalen zusammen: die Jahrgänge bis 1945 in „Wendel’s Keglerhof“ sowie die Jahrgänge 1948 und 1953 beim „Binderwirt“. Für den Jahrgang 1963 ist in der Cocktailbar „Na Und“ reserviert und für den Jahrgang 1973 im „Reality“. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, findet um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie in der evangelischen Christuskirche ein Festgottesdienst statt.

Jubilare treffen sich zu einem gemeinsamen Foto auf dem Kirchplatz

Im Anschluss treffen sich die Jubilare zu einem gemeinsamen Foto auf dem Kirchplatz sowie zu Erinnerungsfotos der einzelnen Jahrgänge am Marienbrunnen. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit der Teilnahme an Orgelführungen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, an Turmführungen im Burgauer Stadttor, einer Stadtführung oder eines Besuchs des Heimatmuseums im Burgauer Schloss. Um 18.30 Uhr beginnt im Albertus-Magnus-Haus der Große Festabend mit Sektempfang, Musik und Tanz sowie einem bunten Unterhaltungsprogramm.

Die Einladungen wurden bereits an die Jubilare versandt. Selbstverständlich sind auch diejenigen, die eine solche trotz intensiver Adressen-Recherche nicht erhalten haben, willkommen. In diesem Fall bittet das Organisationskomitee, sich bei Maria Brenner, Telefon 0175-7012693, bei Edgar Bader, Telefon 08222-1432, oder per E-Mail unter der Adresse orga2023@pfingsttreffen-burgau.de zu melden. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.pfingsttreffen-burgau.de zu finden. (AZ)