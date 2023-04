Burgauer Polizei ermittelt gegen einen 31-jährigen Reifenstecher

Die Polizeiinspektion Burgau meldet einen Ermittlungserfolg: Sechs Reifen hatte ein 31-Jähriger nachts an zwei Fahrzeugen in der Stadt zerstochen.

Der Reifenstecher, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. auf 21. April) sechs Reifen zerstochen hatte (wir berichteten), ist ermittelt. Mit einem spitzen Gegenstand hatte der Mann seschs Reifen an zwei Fahrzeugen eines Pizza-Lieferdienstes zerstochen, die in der Burgauer Raiffeisenstraße abgestellt waren. Beamte der Polizeiinspektion Burgau ermittelten einen 31-Jährigen als Tatverdächtigen. Der Beschuldigte ist geständig, Hintergrund war eine Streitigkeit zwischen zwei Parteien. (AZ)