Burgau

11:04 Uhr

Burgauer Polizei meldet wieder mehrere Betrugsversuche

In Burgau erhielten mehrere Personen auf ihrem Smartphone dubiose Mitteilungen. Auf den Displays waren Betrugs-SMS zu lesen.

Immer wieder versuchen Trickbetrüger mit Schockanrufen schnell an Geld zu kommen. In Burgau versuchten einige diese Masche nun sogar per Chat.

Betrüger, die bisweilen über Schockanrufe ihr Unwesen trieben, versuchten nun ihre Masche auf einem anderen Weg. Am Freitag wurden bei der Polizeiinspektion Burgau mehrere Betrugsversuche zur Anzeige gebracht, bei denen die vermeintlichen Täter per Chat und Messenger-Dienst ihre Opfer kontaktierten. Laut Polizeiangaben gaben sich die Täter als Verwandte aus und gaben vor, dass sie eine neue Mobilfunknummer hätten. Die Betrüger verlangten Geld wegen eines Notfalls und ausstehender Rechnungen, das auf ein Bankkonto überwiesen werden sollte. Burgauer Polizei warnt vor Betrugsmasche Die Geschädigten erkannten jedoch den Betrugsversuch. Wie die Polizei aus Burgau mitteilte, kam es zu keinerlei Schaden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. Keinesfalls sollte man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte tätigen. (AZ)

