vor 31 Min.

Burgauer Schlagernacht ist viel mehr als nur Schlager und Tanz

Plus Bei der Schlagernacht in der Kapuziner-Halle hat Michael Fischer ein Heimspiel. Anna-Carina Woitschack ist ganz nah dran am Publikum. Beide präsentieren Überraschendes.

Von Peter Wieser

Lust zum Tanzen? Auf der Bühne warten ein Flügel und eine E-Gitarre, die Burgauer Kapuziner-Halle ist gut gefüllt. Einen wunderbaren Abend für die Freunde der Schlagermusik hat Kulturamtsleiter Stefan Siemons zuvor noch versprochen. Dass Michael Fischer und Anna-Carina Woitschack zur Burgauer Schlagernacht aber weit mehr als nur Schlager mitbringen würden, damit haben die wenigsten Gäste gerechnet.

„Servus erst mal an die Heimat und an alle die von weiter herkommen“, wendet sich Michael Fischer an das Publikum. Er selbst ist schließlich ein Burgauer und die Schlagernacht sozusagen ein Heimspiel – wenn auch die Fans aus der Markgrafenstadt an diesem Abend etwas in der Unterzahl sind. Egal, locker und wie man ihn kennt, fordert er mit seinen Songs „Unser Moment“ und „Süchtig“, dann mit E-Gitarre und dem Bellamy Brothers-Klassiker „I need more of you“, die Gäste zum Tanzen auf. Die antworten schnell, nicht nur der Platz vor der Bühne, auch der neben dem Saal wird zur Tanzfläche, zwischendurch wird sogar oben auf dem Balkon getanzt.

