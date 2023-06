Burgau

vor 34 Min.

Burgauer schmieden Zukunftspläne für ihre Stadt

Plus In Burgau trafen sich Bürgerinnen und Bürger, um ihre Stadt voranzubringen. Bei einem Bürgerworkshop zur Stadtsanierung wurden viele Themen diskutiert.

Von Ralf Gengnagel

In der Kapuziner-Halle tummeln sich Grüppchen von Burgauerinnen und Burgauern, die über ihre Stadt diskutieren und ihre Ideen festhalten. Wenig später werden sie an Stellwänden vorgestellt. Wie will man in 20 Jahren in Burgau leben und wohnen? Wie steht es um die Versorgung, die Mobilität und das Freizeitangebot? Über 100 Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung zum Bürgerworkshop gefolgt, die im Rahmen eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) stattfand.

"Arbeiten, Mobilität und Wohnen werden sich auch in den kommenden zwei Jahrzehnten stark verändern", sagte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU). Will eine Stadt erfolgreich sein, müsse sie sich an die Auswirkungen dieser Veränderungen anpassen. Seit der Aufstellung des letzten Stadtentwicklungsplanes sind mittlerweile viele Jahre ins Land gezogen, und die Anforderungen haben sich stark geändert. Das ISEK soll die Leitlinien für die nächsten zehn bis 15 Jahre definieren.

