vor 35 Min.

Burgauer Stadtrat lehnt Pumptrack-Anlage ab

So sieht der Pumptrack in Stadtbergen aus. Ähnliches hätten sich die Freien Wähler für Burgau gewünscht. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Antrag im Stadtrat.

Plus Die Idee der Freien Wähler für eine Pumptrack-Anlage finden zwar viele im Gremium gut. Doch der Antrag kommt für die Mehrheit zu einem falschen Zeitpunkt.

Von Heike Schreiber

Negatives auszusetzen hatte eigentlich keiner der Burgauer Stadträte an einer Pumptrack-Anlage. Für die Stadt könnte es eine "Bereicherung" sein, urteilte der eine. "Klingt toll und attraktiv", fand die andere. Bürgermeister Martin Brenner hielt das Projekt generell für "interessant". Und doch stimmten am Ende 15 von 19 Räten gegen den Antrag – genauso klar Position bezogen hatte vor Kurzem der Bau- und Umweltausschuss. Der Rathauschef kürzte am Ende die Diskussion ab mit dem Fazit: "Der Zeitpunkt stimmt nicht und auch nicht das Grundstück."

