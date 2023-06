Burgauer Stadtrat stellt Kauf eines weiteren Dienstwagens auf den Prüfstand

Braucht die Stadt Burgau ein weiteres Dienstfahrzeug? Und wenn ja, wie teuer darf es werden? Außerdem gab es Diskussionen um das Gewerbegebiet in Limbach.

Ein Thema, das bereits im vergangenen Haupt- und Finanzausschuss lang und breit diskutiert wurde, landete nun im Burgauer Stadtrat auf dem Tisch. Die Stadtverwaltung beantragte den Kauf eines weiteren Dienstfahrzeuges. Im Ausschuss gingen die Meinungen darüber so auseinander, dass ein Beschluss mangels Mehrheit nicht gefasst wurde. Nun musste der Stadtrat entscheiden.

Erst im vergangenen Jahr kaufte die Stadt Burgau ein E-Auto, das für Hausmeistertätigkeiten herangezogen werden sollte. Mittlerweile habe sich aber laut Hauptamtsleiter Wolfgang Buckel herausgestellt, dass der Smart als einzig verbliebenes Fahrzeug für die Verwaltung bei Weitem nicht ausreiche. Zu viele Außentermine stehen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Burgau an. Das führe dazu, dass der Smart oft zeitgleich gebraucht werde und auf private Fahrzeuge zurückgegriffen werden müsse.

Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) merkte an, dass sie, wenn überhaupt, nur dem Kauf eines E-Fahrzeuges zustimme. Davon abgesehen würde sich bei längeren Fahrten eh die Reise mit der Bahn eignen. Frank Rupprecht (CWG) sagte, dass es mit dem Leasen eines Autos günstige Angebote gebe. Eveline Kuhnert (Grüne) erinnerte an den angespannten Haushalt und daran, dass jede Ausgabe geprüft werden muss, und brachte noch den Vorschlag eines akkubetriebenen Lastfahrrads für Hausmeistertätigkeiten ins Spiel. Auch Martin Hammerschmidt ( CSU) riet dazu, sich kostengünstig auf dem Gebrauchtwagenmarkt umzusehen oder ein Fahrzeug zu leasen, während Martina Wenni-Auinger ( SPD) keine Notwendigkeit eines weiteren Dienstfahrzeuges sah. Mit 16:4 Stimmen folgte der Stadtrat dem Beschlussvorschlag von Bürgermeister Martin Brenner (CSU), dass die Verwaltung damit beauftragt werde, nach Wirtschaftlichkeit ein geeignetes Fahrzeug als Gebrauchtfahrzeug oder im Leasing-Modell zu beschaffen.

Gewerbegebiet Limbach: Für den Bebauungsplan muss nachjustiert werden

Der Stadtrat beschloss bereits im Mai, einen Bebauungsplan für die die Ausweisung eines Gewerbegebietes in Limbach aufzustellen. Dort soll auch der neue Kreisbauhof entstehen. Um überprüfen zu können, ob für das künftige Gewerbegebiet die Kanal- und Wasserleitungen ausreichend zur Verfügung stehen, sollte der Stadtrat über weitere Planungsleistungen entscheiden. Zudem regte die Verwaltung an, dass für die westlichen Flächen des künftigen Gewerbegebietes der Flächennutzungsplan geändert werden müsse. "Das Thema ärgert mich", sagte Eveline Kuhnert (Grüne). Wenn man ein neues Gewerbegebiet ausweisen wolle, dann solle man sich vorher darüber unterhalten. "Da kommt der Antrag, dass der Bauhof da hinsoll, und dann macht man da einfach ein Gewerbegebiet daraus." Ein falsches Vorgehen, wie Kuhnert findet. Manfred Kramer (SPD) kritisierte, dass diese Untersuchungen vor Aufstellung eines Bebauungsplanes als Entscheidungsgrundlage hätten durchgeführt werden müssen. "Wir haben einen Beschluss gefasst, ein Gewerbegebiet zu bauen, wissen aber nicht, wie das die Stadt belasten wird."

Von damaligen Versprechungen will man nichts wissen

Noch ärgerlicher sei, so Kuhnert, dass es in vergangenen Legislaturperioden im Stadtrat offensichtlich Versprechungen gab, dass für Limbach kein Gewerbegebiet vorgesehen sei. Brenner erwiderte, zumindest im Flächennutzungsplan sei schon immer ein Gewerbegebiet vorgesehen gewesen. Warum hätte man es sonst dort aufgenommen? Frank Rupprecht (CWG) widersprach: Der CWG wurde damals nahegelegt, dem Flächennutzungsplan zuzustimmen, um die damals vorgesehenen Baugebiete auch umsetzen zu können. Dabei habe Brenners Vorgänger zugesagt, dass kein Gewerbegebiet entstehe. "Heute will aber keiner mehr etwas davon wissen", sagte Rupprecht. Dass damals viel und kontrovers diskutiert wurde, daran könne sich Brenner, der damals Zweiter Bürgermeister war, erinnern. Von Zusagen oder Versprechungen wisse er jedoch nichts. Manfred Kramer (SPD) erinnerte daran, wie es zu dem Flächennutzungsplan in Limbach kam. Dieser sei damals so weit fortgeschritten gewesen, dass man von einer Änderung im Nachhinein absah, um Kosten und Aufwand zu sparen. Trotzdem stimmte der Stadtrat nun mit fünf Gegenstimmen für die Erweiterung des Gewerbes in Limbach. Neben dem Kreisbauhof könnten somit weitere Flächen bis zu 10.000 Quadratmeter für zwei kleinere oder einen großen Industriebetrieb vorgehalten werden, sagte Brenner.

Zudem beschloss der Stadtrat einstimmig die Außenbewirtung der Gastronomiebetriebe – wie auch schon in den vergangenen Jahren – im Zeitraum von Juli bis zum Ende der Sommerferien auszudehnen. Eine Außenbewirtung ist nicht mehr nur bis 22 Uhr, sondern in den Sommermonaten, sonntags bis donnerstags bis 23 Uhr, und freitags bis samstags bis 24 Uhr gestattet.