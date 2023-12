Burgau

18:00 Uhr

Burgauer Stadtrat vergibt Aufträge an Firmen

Plus Der Stadtrat hat Aufträge an Firmen vergeben. Arbeiten in der Mittelschule, im Freibad und an Leitungen der Wasserversorgung wurden in Auftrag gegeben.

Von Ralf Gengnagel

Der Stadtrat der Stadt Burgau beschloss die Firma Heidel Rohrleitungsbau aus Glött, mit den Arbeiten zur Reparatur der Wasserversorgung in Höhe von 434.250 Euro für das Jahr 2024 zu beauftragen. Der Stadtrat wurde darüber informiert, dass die Firma für das Jahr 2024 die Einheitspreise von 2023 zuzüglich eines Zuschlages in Höhe von 7,5 Prozent anbiete. Wegen der immer noch steigenden Rohstoff- und Materialpreise sei der von der Firma angebotene Zuschlag für das Jahr 2024 gerechtfertigt und wirtschaftlich, heißt es seitens der Verwaltung. Der Baupreisindex für das Jahr 2023 liegt in etwa bei zehn Prozent.

Lieferung und Montage einer Schließanlage für das Burgauer Freibad

Der Stadtrat beschloss weiter, die Planungsleistungen für die Sanierung der Böden und Wände in den Fluren der Mittelschule an das Ingenieurbüro Degen zum Angebotspreis in Höhe von 44.500 Euro zu vergeben. Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Lüftungsanlage der Turnhalle müssen zudem alle Decken in den Umkleide- und Duschräumen demontiert werden. Die demontierten Decken können nicht wieder eingebaut werden. Für den Umbau werden Kosten in Höhe von rund 450.000 Euro veranschlagt. Da die Ausführungen größtenteils in den Ferien stattfinden können, wird sich die Fertigstellung der Sanierung über das Jahr 2024 hinausziehen.

