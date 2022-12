Burgau

vor 50 Min.

Burgauer Stadtrat will gefährliche Kurve bei Großanhausen entschärfen

Mit der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes am Nußlacherhof sollen auch die Sichtverhältnisse der Straße im Kurvenbereich verbessert werden.

Plus Der Burgauer Stadtrat stimmte zum zweiten Mal einem Bauleitverfahren bei Großanhausen zu. Welche Rolle dabei eine gefährliche Kurve spielt, wurde kontrovers diskutiert.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe wollten die Rätinnen und Räte des Burgauer Stadtrates schlagen, als es um eine baurechtliche Angelegenheit für das Gebiet beim Nußlacherhof in Großanhausen ging. Bereits vor einiger Zeit hat der Gemeinderat für das Bauvorhaben sein gemeindliches Einvernehmen erteilt. Entstehen sollte dort eine weitere Futterhalle mit Regenwasserspeicher, eine Brunnenstube sowie Abstellflächen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde der Antrag mittlerweile von der Baugenehmigungsbehörde im Landratsamt Günzburg nur in Aussicht gestellt, wenn dort ein vorhabenbezogener Bebauungsplan sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen. Das wiederum bietet der Stadt Burgau jetzt eine gute Gelegenheit, eine gefährliche Straßenkurve in diesem Bereich zu entschärfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen