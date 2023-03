Burgauer wird Opfer von "Sexpressung"

"Sexpressung" ist eine Betrugsmasche, bei der Täter Geld von ihren Opfern fordern. Ansonsten drohen sie damit, Nacktbilder von ihnen zu veröffentlichen.

Nach einem ähnlichen Fall in Krumbach wurde auch ein 22-Jähriger aus Burgau auf einer Social Media Plattform vorgeblich von einer Frau kontaktiert. Wie die Polizei berichtet schickte die Kontaktpartnerin ihm nach einigen Belanglosigkeiten Nacktfotos von sich. Sie forderte den Mann auf, auch welche von sich zu senden. Die Polizei teilt mit, dass die Person, mit der der Geschädigte in Kontakt stand, daraufhin Geld von ihm forderte. Ihm wurde zudem damit gedroht, seine Nacktbilder zu veröffentlichen, sollte er nicht zahlen. Der Mann wandte sich an die Polizei Burgau. Nun ermitteln die Beamten der Polizeiinspektion in einem Fall der „Sexpressung“. Dabei fordern Betrüger teils hohe Summen mit der Drohung, die übermittelten Nacktfotos der Opfer zu veröffentlichen. (AZ)