Burgau

18:00 Uhr

Burgaus neue Pfarrerin war schon in Bristol tätig

Tina Griffith ist ab 1. November offiziell Burgaus neue evangelische Pfarrerin. Am Sonntag findet in der Burgauer Christuskirche der Einführungsgottesdienst statt.

Plus Tina Griffith aus Deisenhausen ist die neue evangelische Pfarrerin in Burgau. Warum sie es zwischendurch nach England verschlug und was ihre Ziele sind.

Wie kommt man vom englischen Bristol in die Markgrafenstadt? "Lust auf Abenteuer", beginnt Pfarrerin Tina Griffith die Geschichte ganz von vorne. Nach ihrem Vikariat im oberbayerischen Petershausen sei ihr daraufhin 2014 die Stelle im Südwesten von England angeboten worden, wo sie viereinhalb Jahre verbracht habe. 2018 kehrte sie wieder nach Bayern zurück, nach Freimann bei München. Ab dem 1. November ist Tina Griffith offiziell evangelische Pfarrerin von Burgau. Am Sonntag findet um 15 Uhr in der Burgauer Christuskirche der Einführungsgottesdienst mit der Einsegnung durch Dekan Jürgen Pommer statt.

