Burgau

Burgaus Wachstum hat große Auswirkungen

Plus Die erste von drei Bürgerversammlungen fand in der Burgauer Kapuziner-Halle statt. Was die Stadt Burgau bilanziert und was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Von Ralf Gengnagel

Burgau wächst weiter. Zum 1. Oktober lebten 10.667 Menschen in der Markgrafenstadt und ihren Stadtteilen, informierte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) die rund 40 Bürgerinnen und Bürger in der Kapuziner-Halle auf der Bürgerversammlung. Das Wachstum habe Auswirkungen, allein schon auf das Rathaus: Bei der nächsten Kommunalwahl werde sich der Stadtrat vergrößern und man werde mehr Plätze im Sitzungssaal brauchen, so Brenner.

In den kommenden Jahren werde man sich Gedanken über eine Erweiterung des Rathauses machen müssen. Mit dem Energiemanagement, der Wärmeplanung, aber auch mit dem Ausbau des Radverkehrs in Burgau kommen neue Aufgabengebiete auf die Verwaltung zu. Daher brauche es auch neue Mitarbeiter. Die Verwaltung habe eine Organisationsuntersuchung in Auftrag gegeben, um Abläufe in der Verwaltung zu überprüfen und zu optimieren. Die Ergebnisse liegen bald vor, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen, sagte Brenner. "Das Rathaus ist jetzt schon bis unter das Dach ausgelastet."

