Burgavia und Knoronia erfreuen Menschen im Altenheim

In Burgau ist ja im Fasching bekanntlich das „Pflaster narrad“! Das durften auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Kreisaltenheimes erleben, als die beiden Faschingsgesellschaften Burgavia und Knoronia das Altenheim besuchten. Mit lauten Hio-Rufen zog bereits im Januar die Burgavia in den närrisch geschmückten Saal des Heimes ein. Nicht zu vergessen, das Markgrafenpaar, das sich ebenfalls die Ehre gab, die Seniorinnen und Senioren im Heim zu besuchen. Mit ihrem fetzigen Gardemarsch war im Nu die Stimmung im Saal groß, und auch die Kleinsten der Burgavia, die Minis und Flöhe zeigten ihr tänzerisches Können. Mit großem Applaus wurden auch die Teenager bedacht, die mit ihrem akrobatischen Showprogramm begeisterten. Nach der Ordensübergabe an Einrichtungsleiter Markus Knöpfle wurden auch die Burgavianer mit Krapfen, Süßigkeiten und Sekt belohnt Bei Kaffee und Krapfen ließen dann die Bewohnerinnen und Bewohner den Nachmittag ausklingen.

Dass der Fasching in Burgau noch lange nicht zu Ende ist, bewiesen dann im Februar die Aktiven der Faschingsgesellschaft Knoronia. Zum zweiten Mal in diesem Jahr versammelten sich die Menschen des Kreisaltenheimes im Saal um den Mädchen und Jungs beim Tanzen zuzusehen. Auch diese bewiesen eindrucksvoll, dass sich das Training das ganze Jahr über lohnt. Von den Kleinsten bis zu den Teenagern zeigten die FG Knoronia ihr tänzerisches Können. Die Zuschauer konnten sich von Rio bis zum Weltraum träumen. Und ebenfalls wurden alle vom Altenheimchef mit Krapfen, Süßigkeiten und Sekt belohnt. Nach der Zugabe der Knoronia wurden alle mit viel Applaus verabschiedet und sieben Bewohnerinnen und Bewohner zeigten mit zwei Betreuungsassistentinnen einen eigens einstudierten Faschingssitztanz. Nach dieser geglückten Einlage und der Zugabe wurden die Mitwirkenden mit selbst gebastelten Orden und Küsschen belohnt. Bei Musik, Polonaise, Tanz und Kaffee und Krapfen ließen die Seniorinnen und Senioren auch diesen Nachmittag ausklingen.