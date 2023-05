Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen in Burgau und Burtenbach

Bistromöbel und Kupferkabel wurden von unbekannten Personen in Burgau und Burtenbach gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Da haben einem unbekannten Täter offensichtlich ein paar Einrichtungsgegenstände gefehlt. Das dachte sich wohl auch der Inhaber des Frisörsalons am Burgauer Schmidberg. Vor seinem Geschäft standen ein Bistrotisch und zwei Bürostühle. Der Inhaber erstattete bei der Polizeiinspektion Burgau Anzeige. Der Dieb muss laut Polizeiangaben die Möbelstücke am 1. Mai zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr gestohlen haben. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08222/96900.

Kupferkabel von Firmengelände in Burtenbach gestohlen

Zu einem weiteren Diebstahl kam es bereits am Wochenende in Burtenbach. Auf einem Firmengelände "Im Fretzmahd" schafften es unbekannte Täter, Kupferkabel zu stehlen. Auch in diesem Fall nimmt Polizeiinspektion Burgau Hinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)