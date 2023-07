Burgau

Carmina Burana versetzt ins Mittelalter: Auftakt für das Markgrafafescht

Plus Auf dem Burgauer Schlosshof wird eine beeindruckende Open-Air-Aufführung des Werkes von Carl Orff gezeigt. Kinder- und Erwachsenenchor hatten nur eine gemeinsame Probe.

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, sagte Burgaus Kulturamtsleiter Stefan Siemons vor der Aufführung der Carmina Burana von Carl Orff im Burgauer Schlosshof. Denn er möchte das Stück als Einstimmung auf das Burgauer Markgrafafescht verstanden wissen, das am 20. Juli beginnt. Denn Orffs Werk verbindet das Mittelalter mit unserer Zeit. Die Carmina Burana ist eine Handschrift mit mittelalterlichen Liedtexten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Kloster Benediktbeuern gefunden wurde. Die Texte sind teils auf Latein, teils auf Mittelhochdeutsch und Altfranzösisch geschrieben. Orff versuchte aber in seiner Vertonung (das Werk wurde 1937 uraufgeführt) nicht, den damaligen Klang zu rekonstruieren, sondern schrieb komplett neu komponierte moderne Melodien.

Für die Burgauer Aufführungen wurde an vielen Orten der Region zunächst getrennt voneinander geprobt, wie der Dirigent Markus Putzke im Anschluss im Interview erzählte. Das von Orff vorgesehene Orchester wurde durch zwei Klaviere ersetzt. Diese wurden gespielt von Gerhard Abe-Graf und Stephan Kaller, beide Dozenten an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Das sehr ausdifferenzierte Schlagwerk wurde übernommen von Jungmusikern aus dem Musikzentrum Mindeltal. Der Kinderchor kam von der Unterstufe des St. Thomas Gymnasiums Wettenhausen sowie den Grundschulen Burgau und Unterknöringen. Den Erwachsenenchor übernahm der Burgauer Kammerchor. Die beiden Chöre hatten laut dem Dirigenten nur eine gemeinsame Probe. Dafür zeigen sie sich beim Auftritt erstaunlich gut abgestimmt.

