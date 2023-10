Burgau

vor 17 Min.

Christian Springer zeigt in Burgau Kabarett fürs Oberstübchen

Plus Christian Springer beschäftigt sich mit Themen wie der Energiekrise, Migration und der Reaktion darauf. Und überhaupt wirft er einen ernsten Blick auf die Politik.

Von Peter Wieser

Was haben die Aktentasche von Bundeskanzler Olaf Scholz, auf den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß geworfene rohe Eier und babylonische Bogenschützen gemeinsam? Gar nichts. Egal. Oder doch nicht? Kabarettist Christian Springer hat mit seinem aktuellen Programm „Nicht egal!“ erstmals in der Burgauer Kapuziner-Halle Station gemacht.

Was ist Demokratie? Langweilig? Zäh? Nur wenig sexy? Anderswo gehen täglich Tausende junge Menschen auf die Straße, um nur eine kleine Portion von dieser Demokratie zu bekommen, wie bei uns. „Demokratie ist das Beste, was wir haben. Ist das nicht toll?“, wendet sich Springer an das Publikum – und erntet Applaus. Nur kenne sich keiner mehr aus. Markus Söder umarme Bäume und liebe Bienen, während die Grünen für Panzer in der Ukraine seien. Er werde auch nicht übers Gendern sprechen. Man müsse mit der Sprache überzeugen. Er habe nichts gegen das Gendern. Zuvor aber müsse man es schaffen, dass Männer und Frauen für gleiche Arbeit auch gleiches Geld bekämen.

