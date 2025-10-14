Dank Bluetooth-Tracker kann ein Besitzer den Dieb seines Fahrrads nachverfolgen

Ein schwarzes Mountainbike, das versperrt am Bahnhof Burgau abgestellt war, wurde am Montag von einem bisher unbekannten Täter entwendet. Das berichtet die Polizei Burgau. Doch da das Fahrrad mit einem Bluetooth-Tracker ausgerüstet war, konnte der Besitzer nachverfolgen, dass der Täter mit dem Zug in Richtung Leipheim fuhr. Dort konnte das Fahrrad unbeschädigt am Bahnhof aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Zeugenhinweise sollen bitte unter der Telefonnummer 08222 9690-0 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!