Burgau

vor 33 Min.

Das Gemeinschaftsgefühl macht das Burgauer Markgrafafescht so besonders

Plus Die Stadt Burgau macht sich bereit für die Rückkehr ins Mittelalter. Kulturamtsleiter Stefan Siemons weiß, warum das Burgauer Markgrafafescht solch einen Charme hat.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Sechs Jahre ist es nun her, dass das letzte historische Fest in Burgau gefeiert wurde. Echte Burgauerinnen und Burgauer wissen natürlich noch ganz genau, wie die Markgrafenstadt überhaupt zu seinem historischen Fest gekommen ist. Begonnen hatte das mittelalterliche Spektakel in der Innenstadt 1997 anlässlich des Stadtjubiläums. Die 850-Jahr-Feier Burgaus im historischen Gewand war eigentlich als einmalige Veranstaltung gedacht. Aus der Initiative der Vereine und der örtlichen Gastronomie hat sich daraus ein historisches Bürgerfest etabliert. Seit diesem Jahr trägt das Bürgerfest künftig den Namen Markgrafafescht Burgau, der sich zu einer Marke etablieren soll.

Alle vier Jahre taucht die Stadt Burgau ins Mittelalter ab. Eigentlich hätte turnusmäßig das historische Bürgerfest 2021 stattfinden müssen, doch Corona machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. In wenigen Tagen hat das lange Warten jetzt ein Ende. Programm, Ablauf und Umzüge sind in trockenen Tüchern. Es sei ein Ereignis, dass die Stadt von sich aus nicht stemmen könnte, sagt Kulturamtsleiter Stefan Siemons voll der Vorfreude, der zugleich zum ersten Mal auch der Vorsitzende des Organisationskomitees ist. Ermöglicht werden könne ein Fest dieser Dimension nur, weil es viele Mitwirkende aus der Region gibt. Allen voran die Burgauer Vereine, die ein großes Potenzial schon allein aus den Erfahrungen der Faschingsumzüge haben. Man spüre jetzt schon eine positiv andere Stimmung in der Stadt, weil man nun sehe, dass sich etwas tue, sagt Siemons. Eine so große Veranstaltung für eine so beschauliche Stadt wie Burgau sei außergewöhnlich. Dabei vergleiche man sich aber ganz bewusst nicht mit den großen Mittelalterfesten wie dem Frunsbergfest in Mindelheim oder den Rittenspielen in Kaltenberg. Das Markgrafafescht Burgau soll eben nicht an ein einziges bestimmtes historisches Ereignis, Datum oder Thema geknüpft sein. Besonders freut es Siemons, dass der überwiegende Anteil der Besucherinnen und Besucher in historischen Gewändern erscheint, das sei nicht auf jedem Mittelalterfest so der Fall. Das verleihe dem Markgrafafescht einen stimmigen Rahmen. Getragen werden könne vieles: vom Barockkostüm, Patriziergewand oder einer mittelalterlichen Rüstung bis hin zur Gewandung von Knechten und Mägden beispielsweise aus Leinen. Dabei komme es weniger auf einen speziellen Stil an, sagt der Kulturamtsleiter. Das sei auch der Wunsch des Stadtrates gewesen, dass es keine speziellen Vorgaben gebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen