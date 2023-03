Das GZ-Starkbierfest in Burgau ist Teamarbeit

Plus Die Genannten gehören zu den Personen, die das "Derblecka" groß gemacht haben – durch ihren ganz persönlichen Einsatz auf oder neben der Bühne.

Ein Event wie das GZ-Starkbierfest ist sicherlich keine "One-Mönch-Show", wie der Burgauer Fastenprediger Bruder Baderbas (alias Karl Bader) in seiner Rede anmerkte. Recht hat er. Denn er kann auf der Bühne nur performen, weil er einen ihm vorliegenden Text vorträgt. Der Wortakrobat, den Baderbas schlicht "meinen Autor" nennt, ist ein anderer Burgauer: Hermann Skibbe (Foto).