Das ist beim Storchenfest in Burgau geboten

Bereits zum dritten Mal in Folge veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein mit der Stadt Burgau ein Storchenfest. Was diesmal anders ist.

Störche sind die heimlichen Stars in der Markgrafenstadt. Das Mindeltal und die Stadt Burgau entwickelten sich im Laufe der Zeit zu einem regelrechten Paradies für Störche. Der erstaunliche Storchensegen in Burgau wird bereits zum dritten Mal in Folge eigens mit einem Stadtfest gefeiert. Es gibt aber noch weitere gute Gründe für Bürgerinnen und Bürger, das Burgauer Storchenfest am Samstag in der Innenstadt zu besuchen.

Eigentlich wurde das Storchenfest ja vor drei Jahren vom Handels- und Gewerbeverein Burgau (HGV) aus der Not heraus auf die Beine gestellt, erinnert sich der HGV-Vorsitzende Harald Dalm. "Fahr nicht fort und kauf vor Ort" lautete die Devise, um den Corona gebeutelten Geschäftsleuten aus Burgau ein wenig über die wirtschaftliche Durststrecke zu helfen. Was daraus entstand, ist ein Fest, das bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut ankam und sich etabliert hat. "Das Storchenfest ist ein tolles Familienfest und belebt die Innenstadt", sagt Dalm. Ganz bewusst habe man sich für ein äußerst kinderfreundliches Fest entschieden – angefangen damit, dass sich in Kindergärten und Schulen alles um den Storch dreht. Erinnert sich Dalm an seine Kindheit zurück, war der Storch in Burgau bei Weitem nicht so präsent.

Burgauer Storchenfest dieses Jahr nur an einem Tag

"Das Storchenfest kam so gut an, dass wir mit der Stadt Burgau entschieden haben, es fortzusetzen." Dalm erklärte, dass man am Programm gefeilt habe. Ging das Fest 2022 noch über zwei Tage, habe man sich für dieses Jahr nur für den Samstag entschieden. "Das hat ganz praktische Gründe", erklärt Dalm. Man habe festgestellt, dass es besser sei, den Freitagabend mit Gastroangebot und Musik auf den Samstagabend zu schieben. Der Samstag sei schließlich für den ein oder anderen noch ein Arbeitstag. "So erhoffen wir uns eine längere Verweildauer der Besucherinnen und Besucher für den Samstagabend."

Los geht es von 13 bis 16 Uhr mit der Kinder-Storchen-Rallye. An 23 Stationen rund um die Geschäfte in der Innenstadt können verschiedenste Aufgaben, Spiele oder Rätsel gemacht werden. Jedes Kind, das teilnimmt, erhält eine Stempelkarte, die an jeder Station abgestempelt eine Teilnahme an der Stadtverlosung ermöglicht. Also: Mitmachen, sich einen Stempel abholen und mit dabei sein, wenn Bürgermeister Martin Brenner und Landkreismaskottchen Mona Mindel die Stempelkarten aus der Box ziehen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt um 16.30 Uhr am Kirchplatz. Neben Gutscheinen für das Burgauer Freibad, Frühstücksgutscheinen für das Hotel Sonnenhof und vielen weiteren Sachpreisen winken für die ersten drei Hauptgewinne HVG-Gutscheine im Wert von 150, 100 und 50 Euro. Die Gewinnchancen seien in diesem Jahr noch höher, sagt Dalm. Zu verdanken sei das zwei hinzugekommenen Gewerbetreibenden und ihren Sachspenden.

Viermal Live-Musik am Samstagabend in der Burgauer Innenstadt

Bereits am Nachmittag könne man in der Innenstadt flanieren, die offenen Geschäfte besuchen, gut speisen und dabei der zünftigen Musik der "Original Bayerischen Schwaben" lauschen. Ab 18 Uhr gibt es dann gleich an vier Orten in der Innenstadt Live-Musik. Angeboten werden vier unterschiedliche Musikgenres. Schlagerfans dürfen sich wieder auf Michael Fischer freuen, der am Kirchplatz die Stimmung aufheizen wird. Wer möchte, kann in der Stadtstraße der Combo "Diamond Music" des Musikzentrums Mindeltal lauschen und beim "Reality" spielt die Band Timeless Partymusik. Zu etwas späterer Stunde, gegen 21 Uhr, legt in der Stadtstraße DJ Gaal auf.

Information: Während der Veranstaltung sind sowohl die gesamte Stadtstraße als auch die Norbert-Schubert-Straße bis zur Auffahrt zum Burgauer Schloss gesperrt.