Das ist in den Räumlichkeiten der alten VR-Bank in Burgau geplant

Einige Monate ist es bereits her, dass die VR-Bank Donau-Mindel in Burgau ihre Hauptgeschäftsstelle in die Kaupuzinerstraße verlegt hat. Seit dem Frühjahr stehen die Räumlichkeiten in der Augsburger Straße leer. Doch damit soll nun Schluss sein. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem Bauantrag zur Nutzungsänderung befasst. Der Plan sieht Büro- und Gewerbeflächen mit dem Schwerpunkt zur beruflichen Bildung vor. Während das Bauvorhaben selbst wenig Beachtung fand, diskutierten die Mitglieder des Gremiums über Parkplätze.

Fünf Ausbildungsstätten sind in dem ehemaligen Gebäude der VR-Bank geplant

Das Bauvorhaben sieht laut der Sitzungsvorlage im Erdgeschoss, ersten und zweiten Obergeschoss die Einrichtung von Büro- und Gewerbeflächen vor. Darin sind von einem Berufsbildungswerk insgesamt fünf Ausbildungsstätten geplant: Verkäufer und Kaufmann und Kauffrau im Einzelhandel, Zweiradmechaniker, Fachlageristen und Fachkraft für Lagerlogistik, Fachpraktiker für personale Dienstleistungen sowie Bürokommunikation. Stadtbaumeister Werner Mihatsch sagte zusammenfassend, dass das Vorhaben positiv zu sehen sei und sich am Gebäude nicht viel verändern werde.

Stadträtin Eveline Kuhnert (Bündnis 90/Die Grünen) merkte an, dass im Rahmen eines Fahrradkonzeptes vor dem Gebäude in der Augsburger Straße ein Fahrradstreifen entstehen könnte. Laut einem Gutachter seien die Längsparkplätze, die sich vor dem Haus befinden, jedoch hierfür problematisch. Auch Fahrradparkplätze vor dem Gebäude schlug Kuhnert vor. Stadtbaumeister Mihatsch erklärt, dass das mit dem Antragsteller bereits abgesprochen war. Die Abstellflächen seien ursprünglich als Kurzzeitparkplätze für das Abheben am Bankautomaten genutzt worden. Durch die Umnutzung werden diese nun nicht mehr hierfür benötigt.

Diskussionen um die Parkplätze vor und hinter dem Haus in der Augsburger Straße

Die benötigten Parkplätze für die neue Nutzung befinden sich hinter dem Gebäude. Ludwig Glink (CWG) merkte an, dass die geplanten Parkflächen sehr eng geplant sind und fragte, ob es so überhaupt alltagstauglich und realisierbar sei, „weil irgendwer wird immer eingeparkt“. Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP/F.B.) sagte, dass die Stellflächen bis dato in dieser Form existierten, auch als die Bank noch in dem Gebäude ansässig war, und es bisher einwandfrei funktioniert habe. Laut Mihatsch befinden sich die Parkplätze im Bestand und entsprechen so auch dem Genehmigungsstand. Schließlich stimmte der Bau- und Umweltausschuss geschlossen für den Bauantrag zur Nutzungsänderung des Gebäudes in der Augsburger Straße.