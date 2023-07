Das Markgrafafescht in Burgau wurde feierlich eröffnet

Endlich kann in Burgau der Euphorie freien Lauf gelassen werden: Das Markgrafafescht hat begonnen und versetzt die Stadt fünf Tage zurück ins Mittelalter.

Seit Donnerstagnachmittag ist die Markgrafenstadt wieder fest in der Hand von Burgfräulein, Rittern, Edelleuten und Gauklern. Pünktlich um 17.30 Uhr wurde das siebte historische Bürgerfest, erstmals unter dem Namen Markgrafafescht Burgau, offiziell mit drei Böllerschüssen und dem Bieranstich eröffnet. Premiere hatte aber nicht nur der neue Name des historischen Spektakels. Auch für Bürgermeister Martin Brenner war es das erste Mal in seiner Amtszeit, dass er alle Besucherinnen und Besucher in mittelalterlicher Sprache dazu aufforderte, an den kommenden fünf Tagen tief in das Mittelalter einzutauchen.

112 Bilder Burgauer Markgrafafescht: Fünf Tage lang zurück ins Mittelalter Foto: Bernhard Weizenegger

"Wohl auf und zum Wohlsein", mit diesen Worten eröffnete Brenner das Fest und wünschte eine Zeit voller Staunen, mit viel Entdeckungen und guten Begegnungen. Mit zwei Hieben war auch sogleich von Landrat Hans Reichhart das erste Fass Bier angezapft. Zuvor waren schon die vielen Fahnenträger und Ehrengäste vom Rathaus zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gezogen, in der ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wurde. Den Festzug hatten die Stadtsoldaten und die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau angeführt. Es folgten Bürgermeister, Stadträte und das Festkomitee.

Markgrafafescht Burgau startet mit grandioser Stimmung

Bereits am Donnerstag nach der feierlichen Eröffnung strömten Tausende durch die Feststraßen. Dabei benötigte die gute Stimmung auf dem Fest keinen Vorlauf. In bunt historischen Gewändern tummelten sich die Menschen über die Pflastersteine auf dem Kirchplatz. Aufgespielt haben am Abend die Fanfare Brass Band und der Fanfarenzug aus Harthausen. Ihre Noten zum Klingen brachte auch die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau. Bis einschließlich Montag ist die Markgrafenstadt ein großer mittelalterlicher Markt, auf dem ein vielseitiges Programm geboten ist. Der Höhepunkt des Markgrafafescht ist am Sonntag um 14 Uhr, wenn sich der große historische Festumzug durch die Innenstadt schlängelt.

