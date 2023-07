Das sagen Besucherinnen und Besucher zum Markgrafafescht

Auf dem Burgauer Markgrafafescht war am Wochenende viel geboten. Wie das bei den Besucherinnen und Besuchern Anklang fand.

Historische Gewandung, Gaukler, Feuerspucker und viel Programm auf der Bühne: Wir haben bei einigen Besucherinnen und Besuchern des Markgrafafeschtes nachgefragt, wie das historische Bürgerfest nach sechsjähriger Pause ankommt und welche Eindrücke bleiben.

Sandra Dietrich-Kast, Bürgermeisterin der Gemeinde Rettenbach

Es ist eine besondere Atmosphäre. Jeder identifiziert sich mit dem Fest bis ins kleinste Detail. Es herrscht eine unvergleichliche Fröhlichkeit. Man spürt sie förmlich, die Freundlichkeit der Burgauer, und wie man als Gäste aufgenommen wird.

Sandra Dietrich-Kast Foto: Peter Wieser

Gregor Löffler, Bürgermeister der Partnergemeinde Burgau in der Steiermark

Die Freundschaft unserer Gemeinden steht dabei im Vordergrund. Es ist ein Highlight, wenn Menschen in der heutigen Zeit so in Fest organisieren, aber auch das sorglose Feiern und das ausgezeichnete Kulinarische.

Gregor Löffler Foto: Peter Wieser

Peter Betschart aus der Schweiz, von den Notentschalpern, Freunde der Burgavia

Solche Feste feiern, das können die Burgauer. Man trifft Freunde und erfährt immer wieder die Herzlichkeit. Die Schweizer sind vielleicht eher etwas zurückhaltender.

Peter Betschart Foto: Peter Wieser

Yoko und David Ives aus London, zu Gast bei Freunden aus Burgau

Uns gefällt das historische Outfit der Menschen. Jeder ist freundlich und zuvorkommend. Am meisten hat uns die Feuershow fasziniert. Auch der Einzug des Kirchenchors und die Gestaltung des Gottesdienstes waren wunderschön.

Yoko und David Ives Foto: Peter Wieser

Sandro Geißler, Besucher aus Görlitz

Alles ist spitze. Das ganze Drumherum ist klasse. Es ist alles vertreten und richtig etwas geboten. Die Menschen hier sind nett und auch unheimlich locker. Man merkt, mit welchem Herzblut sie dabei sind.