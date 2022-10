Das Thema Sterben kunstvoll auf die Bühne gebracht

Plus In der Kapuzinerhalle greifen Künstler um Schauspielerin Marianne Sägebrecht das schwierige Thema Sterben auf. Wie sie es schaffen, den richtigen Ton zu treffen.

Eben noch bei einem Gläschen Sekt und netten Gesprächen im Foyer gestanden, geht es kurze Zeit später im Saal ohne große Umschweife um das Sterben, das schon immer mitten im Leben stattgefunden hat und dementsprechend die Lyriker und Musiker herausfordert. Der Raphael Hospiz Verein hat zum Abschluss seines Silberjubiläums 25 Jahre nach seiner Gründung Schauspielerin und Autorin Marianne Sägebrecht, Musiker und Lyriker Josef Brustmann und Klarinettist und Saxophonist Andreas Arnold am Deutschen Hospiztag in die Kapuzinerhalle nach Burgau eingeladen mit ihrem Programm „Sterbelieder fürs Leben“.