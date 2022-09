Burgau

vor 34 Min.

Dauerausstellung zeigt Skulpturen und Gemälde im Therapiezentrum Burgau

Plus Abstrakte Skulpturen, hölzerne Reliefs und Malerei, sind derzeit im Therapiezentrum zu bestaunen. Künstler Konrad Geldhauser zeigt dabei nicht nur Kunst fürs Auge.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Ein Kastanienbaum, der einst vor dem Gerichtsgebäude in Augsburg stand, steht jetzt – zumindest sein entkernter, modellierter und zum Kunstobjekt verarbeiteter Stamm – im Therapiezentrum Burgau. Der Aufenthalt im Therapiezentrum ermöglicht derzeit Patientinnen und Patienten, aber auch Besucherinnen und Besuchern faszinierende Einblicke. Zu sehen ist eine Dauerausstellung des Friedberger Künstlers Konrad Geldhauser mit seinen abstrakten Skulpturen, hölzernen Schüsseln und Reliefs aus Holz. Der freischaffende Künstler, der sein Atelier in Meringen hat, stellt in Burgau bis zum Ende des Jahres vier Holzskulpturen und seine Malerei aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen