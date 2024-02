Burgau

17:40 Uhr

Demo für Demokratie in Burgau hat mehr Zulauf als die AfD

Plus Etwa 250 Menschen kommen zur Kundgebung der AfD in Burgau. Noch mehr sind es hundert Meter weiter bei einer Veranstaltung für Vielfalt, Demokratie und Toleranz.

Von Peter Wieser

Kalt ist es an dem Sonntagmorgen, auch wenn sich die Sonne bereits über der Burgauer Kapuzinerstraße breitgemacht hat. Gleiches gilt für das Aufgebot an Einsatzfahrzeugen – die Polizei zeigt Präsenz. In Kürze beginnen zwei voneinander getrennte Veranstaltungen, bei denen es um unterschiedliche Meinungen geht.

Der AfD-Kreisverband hat zu einer Veranstaltung an der Kapuziner-Halle unter dem Motto „Erhalt des Rechtsstaats“ eingeladen. Es gehe auch um Wirtschaftskrise, gescheiterte Energiewende und Höfesterben in der Landwirtschaft. Vorgesehen war die Veranstaltung zunächst nicht vor, sondern in der Kapuziner-Halle. Gerd Mannes, AfD-Landtagsabgeordneter und Gastgeber, der die Veranstaltung eröffnet, begründet dies mit anscheinenden Kommunikationsproblemen mit der Stadt Burgau und mit Restaurierungsarbeiten an der Halle. Mannes kritisiert die Abschaltung der Kernkraftwerke sowie die Migrationspolitik, bei der man nicht mehr wisse, wo man die Menschen unterbringe. Was bei den etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auffällt: Es gibt keine Transparente, lediglich einige wenige Deutschlandfahnen und am Fahnenmast flattert eine Bayernfahne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen