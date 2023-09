Burgau

17:00 Uhr

Der Gutschein "Burgauer Taler" ist nur noch bis zum Jahresende einlösbar

Plus Verloste Gutscheine des Handels- und Gewerbevereins (HGV), auch Burgauer Taler genannt, sind ab 2024 nicht mehr gültig. Warum der Verein sein Gutscheinsystem ändert.

Viele Menschen tun sich schwer, für Familie, Freunde oder Bekannte das richtige Geschenk zu finden. Oft helfen Geschenkgutscheine dann weiter. Der Handels- und Gewerbeverein Burgau (HGV) setzt schon seit Längerem auf sein Gutscheinsystem. Neben dem HGV-Gutschein gibt es die Burgauer Taler, ein gesponserter Werbegutschein, den Kunden zur Zahlung in Mitgliedsgeschäften einlösen können. Nicht verwechseln darf man allerdings den Burgauer Taler mit dem Burgauer Markgrafentaler, die mit dem HGV wiederum gar nichts zu tun haben, aber unter den Kunden oft genug wegen der ähnlichen Bezeichnung für reichlich Verwirrung sorgen. Der Burgauer Taler soll nun sterben. Für die Burgauer Geschäftsleute sei der richtige Zeitpunkt gekommen, das Gutscheinsystem zu reformieren. Was das für die Kundinnen und Kunden bedeutet.

"Taler, Taler, du musst wandern", so heißt ein altbekanntes Kinderlied. Ein ähnliches Lied kann Michael Hackenberg, stellvertretender Vorsitzender des HGV und Inhaber des Modegeschäfts Hackenberg in Burgau anstimmen. Immer wieder kamen Kunden in seinen Laden, aber auch in andere Mitgliedsgeschäfte, um in freudiger Erwartung Bonus-Taler einzulösen. Doch nicht selten wurden wegen der ähnlichen Bezeichnung die falschen Boni-Taler aus der Tasche gezückt. Den Verwechslungen will man jetzt Einhalt gebieten. Den Burgauer Taler, wie er vom HGV immer wieder durch Geschenkaktionen oder Verlosungen in Umlauf gebracht wurde, wird es ab dem nächsten Jahr nicht mehr geben, sagt Vereinsvorsitzender Harald Dalm. Die noch in Umlauf befindlichen Gutscheine sind nur noch bis 31. Dezember 2023 einlösbar. Gutscheine, die verschenkt oder verlost werden, soll es aber auch in Zukunft geben. Eben nur in anderer Form.

