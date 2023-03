Burgau

vor 17 Min.

Der Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec überzeugt in Burgau

Miroslav Nemec zeigte seine Qualitäten als Entertainer und gestaltete einen amüsanten Abend in der Burgauer Kapuziner Halle als schauspielendes und musikalisches Multitalent.

Plus Einen literarisch-musikalischen Abend erlebten die Zuschauer in der Kapuzinerhalle. Sie hörten von einer entbehrungsreichen Zeit und beengten Wohnverhältnissen.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Zwei Stunden kurzweilige Unterhaltung erlebten die Zuschauer in der Kapuzinerhalle in Burgau beim literarisch-musikalischen Abend mit Miroslav Nemec. Auf eine treue Fangemeinde zählen kann der langjährige Kriminalhauptkommissar aus dem Tatort als Schauspieler. Seine Talente als witziger und vielseitiger Entertainer brachte er bei seiner One-Man-Show in beeindruckender Weise zur Geltung.

