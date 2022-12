Burgau

vor 50 Min.

Der Weihnachtsklassiker "Heilige Nacht" im neuen musikalischen Gewand

Der Schauspieler Thomas Prazak (vorne) brachte in Burgau Ludwig Thomas Heilige Nacht zu Gehör. Begleitet wurde er dabei von Musikern aus dem Staatstheater Augsburg.

Plus Das Gastspiel des Staatstheaters Augsburg mit Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ wird in Burgau begeistert aufgenommen. Was hinter dem neuen Konzept steckt.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

Ein Klassiker der bayerischen Weihnachtskultur ist das Gedicht „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma aus dem Jahr 1917, in dem er die Weihnachtsgeschichte ins verschneite Oberbayern verlegt. Für den Vortrag des Gedichts sieht der Autor auch Gesänge vor. In der Burgauer Kapuziner-Halle gastierte nun mit diesem Stück eine Gruppe von sechs Musikern aus dem Orchester des Staatstheaters Augsburg. Das neue musikalische Konzept dieser Aufführung, die 2018 Premiere hatte, entwickelte die Geigerin Eva Berschet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

