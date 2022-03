Burgau

Deutsche Post/DHL will neue Packstation in Burgau aufstellen

In Burgau soll eine Packstation von Deutsche Post/DHL installiert werden.

Plus Dem Bauausschuss gefällt die Stelle aus mehreren Gründen allerdings gar nicht. Und auch über einen neuen Weg zur Stadtbücherei wird ausgiebig diskutiert.

Von Christian Kirstges

Die Deutsche Post/DHL will die Zahl der Packstationen, an denen man Pakete empfangen und versenden kann, unter anderem wegen einer gesteigerten Nachfrage der Kundinnen und Kunden erhöhen. Nun soll in Burgau eine neue Packstation aufgestellt werden.

