Burgau

vor 48 Min.

Die Burgauer Mühlstraße bleibt eine Einbahnstraße

Plus Dass entschieden wird, ob die Mühlstraße in Burgau Einbahnstraße bleibt, hatten Bürger mit ihren Unterschriften verzögert. Nun war es so weit. Doch es geht um mehr.

Von Christian Kirstges

Eigentlich sollte der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung darüber beraten, ob die Mühlstraße weiterhin eine Einbahnstraße bleibt und wie es mit der dortigen Kreuzung weitergeht. Schließlich habe es bei Besprechungen mit Anliegern keine Punkte gegeben, die dem entgegenstünden. Doch kurz vor der Sitzung war der Verwaltung eine Liste mit circa 100 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt worden, die sich gegen die Einbahnstraßenregelung aussprachen. Eine Begründung oder ein Ansprechpartner seien nicht genannt worden, heißt es in der Vorlage zur jetzigen Sitzung. Die Entscheidung wurde vertagt, sodass sich der Stadtrat nun also erneut mit dem Thema befassen musste.

