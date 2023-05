Burgau

vor 18 Min.

Die Fahrschule hat dieses Paar aus Burgau zusammengeführt

Plus Regina und Hans-Joachim Radeck feiern diamantene Hochzeit. Über Umwege kamen sie vor 40 Jahren nach Burgau.

Von Peter Wieser

Regina Radeck, 82, ist in Aschaffenburg geboren, ihr Ehemann Hans-Joachim, 88, stammt aus Glatz in Schlesien. Geheiratet haben sie in Hammelburg bei Bad Kissingen, und seit mehr als 40 Jahren leben sie in Burgau. Am Mittwoch feiert das Ehepaar diamantene Hochzeit. Wie hat sich das Paar eigentlich gefunden und was hat die beiden dazu gebracht, in den Landkreis Günzburg zu ziehen?

Beide haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg hautnah miterlebt. Mit der Bombardierung Aschaffenburgs wurde Regina Radecks Familie nach Bad Kissingen gebracht. Die Familie von Hans-Joachim Radeck kam nach mehreren Stationen durch Schlesien in den mittelfränkischen Ort Heppstädt bei Forchheim. Hans-Joachim Radeck, anfangs Verwaltungsangestellter, entschied sich für eine Laufbahn bei der Bundeswehr und wurde als Regierungsinspektor und Diplom-Verwaltungswirt zur Standortverwaltung Hammelburg versetzt, wo inzwischen auch seine spätere Ehefrau Regina arbeitete. "Wir haben uns ein Vierteljahr täglich gesehen", erzählt sie.

