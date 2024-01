Die Legende vom Ozeanpianisten im Theater in Burgau

Erneut feiert in Burgau eine Koproduktion des Sensemble Theaters Augsburg mit dem Neuen Theater Premiere.

Mit dem Stück "Novecento - die Legende vom Ozeanpianisten" kommt eine weitere Koproduktion des Sensemble Theaters Augsburg und des Neuen Theaters Burgau auf die Bühne. Das Schauspiel von Alessandro Baricco feiert am Samstag, 27. Januar, seine Premiere.

Anfang des 20. Jahrhunderts: Auf einem Passagierschiff wird ein Findelkind entdeckt und liebevoll von einem Maschinisten aufgezogen, der den Jungen Novecento tauft. Ohne jemals das Schiff zu verlassen und „die Welt“ kennenzulernen, entwickelt sich Novecento zu einem Klaviervirtuosen und begeistert die Passagiere der "Virginian" auf sämtlichen Meeren. Offiziell „heimatlos“ liebt er seine Heimat, das Schiff und seine Besatzung so sehr, dass er sich gegen eine Karriere an Land entscheidet. Bis das Schiff Jahre später endgültig verschrottet werden soll. Der Trompeter Tim Tooney erzählt die Geschichte von Novecento – voll Glauben an die Kraft der Poesie und der Freundschaft. Es spielen Olaf Dröge und Wolfgang Lackerschmid (Vibraphon), Regie führt Jörg Schur.

Neben der Premiere am 27. Januar ist das Stück auch am 2. Februar (20 Uhr) und 4. Februar (18 Uhr) zu sehen. Weitere Informationen und Karten unter www.neues-theater-burgau.de (AZ)