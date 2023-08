Burgau

Die Markgrafenstadt Burgau lag Erwin Riederle schon immer am Herzen

Erwin Riederle an einem seiner Lieblingsplätze: im Garten. Am Sonntag, 27. August, feiert der Burgauer seinen 95. Geburtstag.

Plus Erwin Riederle ist gebürtiger Burgauer und baute das Einrichtungshaus Möbel Riederle auf. Am Sonntag feiert er seinen 95. Geburtstag.

Erwin Riederle ist Burgauer, ein „Ur-Burgauer“, wie er sich selbst und seine Verbundenheit zur Markgrafenstadt bezeichnet. „Ur-Burgauer“ seien auch die ganzen Generationen vorher gewesen, fügt er hinzu. Am Sonntag feiert Erwin Riederle im Kreise seiner Familie, das sind vier Töchter, zwei Söhne, zehn Enkel und drei Urenkel, seinen 95. Geburtstag.

Nach seinem Abitur begann Erwin Riederle eine Ausbildung zum Möbelkaufmann an der Fachschule des Möbelhandels im westfälischen Schloss Wöbbel und baute später in Burgau das Einrichtungshaus Möbel Riederle in der Augsburger Straße auf, welches heute einer seiner Söhne führt. Er war lange Zeit Mitglied des Burgauer Stadtrats und auch eine Zeit lang Zweiter Bürgermeister. Eines seiner wichtigsten Anliegen sei das Entstehen des Burgauer Gsundbrunnenbads im Jahr 1966 gewesen, genauso wie die weitere künftige Entwicklung der Markgrafenstadt mit neuen Wohnbaugebieten.

