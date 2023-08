Die Polizei ermittelt in Burgau nach einer Unfallflucht

Ein geparktes Auto war in der Kapuzinerstraße in Burgau geparkt. Um den ärgerlichen Schaden kümmerte sich niemand.

In Günzburg wurde ein geparktes Auto angefahren, der Verursacher flüchtete. Laut Polizei erstattete der Fahrer eines blauen BMWs Anzeige wegen Unfallflucht. Am vergangenen Montag, zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr, stellte der Fahrer das Auto zwischen dem EDEKA und einem Hotel in der Kapuzinerstraße ab.

Von einem bisher unbekannten Fahrzeug wurde der BMW an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wurde, zu kümmern. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)