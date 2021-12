Die Polizei sucht Zeugen für drei Unfallfluchten in Burgau

Gleich in drei Fällen von Unfallflucht muss die Polizei in Burgau ermitteln. Dabei sind auch offensichtlich kleinere Schäden kein Kavaliersdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Abend des 23. Dezember touchierten bislang unbekannte Personen mit einem Fahrzeug ein geparktes Firmenauto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Burgau. Die Unbekannten stießen beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte hintere Tür des Fahrzeuges. Dann entfernten sie sich, ohne den gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage meldete erst jetzt ein Verantwortlicher der Firma den Vorfall bei der Polizeiinspektion Burgau. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ein weiterer Schaden geschah am Donnerstagnachmittag im neu gebauten Parkhaus in der Kapuzinerstraße in Burgau. Dort parkte eine 40-Jährige ihren Wagen. Als sie zirka eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen leichten Streifschaden am Heck ihres Autos fest. Die verursachenden Personen entfernten sich, ohne den Schaden in Höhe von etwa 150 Euro zu melden.

Der dritte Fall ereignete sich Donnerstagmitternacht auf einem Parkplatz auf Höhe des Übergangs von der Stadtstraße in die Augsburger Straße. Ein 24-Jähriger parkte dort sein Auto. Bis zum Mittag touchierten ebenfalls bislang unbekannte Personen mit einem Fahrzeug das Heck des geparkten BMW. Die verursachenden Personen entfernte sich, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise zu allen Unfallfluchten erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)