Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte fluten zwei Hallen in Burgau

In zwei private Hallen in Burgau wurde eingebrochen, die Wasserhähne aufgedreht und damit die Gebäude geflutet. Doch das war noch nicht alles.

Irgendwann zwischen Donnerstag, 14. April, 18 Uhr, und Freitag, 22. April, 16 Uhr, betraten Unbekannte in der Zeppelinstraße in Burgau zwei unversperrte private Hallen. Beide Hallen wurden durch die Täter geflutet, indem sie die Wasserhähne aufdrehten. Insgesamt liefen etwa 15 Kubikmeter Wasser aus. Zudem wurde laut Polizei in einer der beiden Hallen die Eingangstüre mit einer Spitzhacke eingeschlagen, wodurch die Türe massiv beschädigt wurde. In der anderen Halle schmierten die Täter verfassungsfeindliche Symbole und diverse Beleidigungen mit Kreide auf den Boden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der 08222/9690-0 melden. (AZ)