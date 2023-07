Burgau

17:00 Uhr

Die Vorbereitungen für das Markgrafafescht laufen auf Hochtouren

Plus Zum siebten Mal feiert die Stadt ein historisches Fest, erstmals unter dem Namen Markgrafafescht Burgau. Eine Woche vor Festbeginn gibt es noch viel zu tun.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Nach sechs langen Jahren Pause ist es bald wieder so weit. In Burgau wird es in einer Woche wieder so richtig historisch. Bettler, Gaukler und Burgfräuleins belagern dann die Innenstadt. Das Markgrafafescht Burgau wird am Donnerstag, 20. Juli, um 16.30 Uhr mit einem Festeinzug vom Rathaus zur Kirche, einem Gottesdienst um 17 Uhr, und dem Bieranstich danach eröffnet, ehe Tausende durch die Innenstadt strömen. Noch packen viele Hände mit an, damit alles zur Eröffnung fertig ist.

Im Schlosshof laufen derzeit die Akkuschrauber heiß. Erstmals zieht die Freiwillige Feuerwehr Burgau zur Bewirtung während der Festtage in den Schlosshof ein und baut die hölzerne Kulisse auf. An historische Gewandung denkt jetzt natürlich noch niemand. Noch sind Arbeitshose und moderne Werkzeuge erlaubt. Feuerwehrkommandant Hans-Peter Merz kann dabei auf die Unterstützung seiner aktiven und ehemaligen aktiven Kameraden zählen. An die 200 Gäste können zeitgleich unter dem halboffenen Holzstadel im Innenhof des Schlosses untergebracht werden. Dafür brauchte es viel Schweiß und Mühe, berichtet Merz. Über 300 Arbeitsstunden bei sengender Hitze stecken in den Knochen der Feuerwehrkameraden.

