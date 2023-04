Burgau

06:00 Uhr

Diese Burgauer haben mehr als 1000 Jahre Lebenserfahrung

Apostelehrung am Gründonnerstag in der Markgrafenstadt: Vorne von links: Erwin Osterlehner (92 Jahre), Anton Enenkel (95 Jahre), Georg Zerr (93 Jahre), Franz Jedelhauser (98 Jahre), Erwin Riederle (95 Jahre) und Friedrich Anhofer (93 Jahre). Dahinter: Burgaus Evangelische Pfarrerin Tina Griffith, Stadtpfarrer Simon Stegmüller, Stadträtin Heidi Häuser, Johann Faul (96 Jahre), Stadträtin Anneliese Zech, Dr. Djurabtchi Mirza Abedi (95 Jahre), Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger und Bürgermeister Martin Brenner.

Plus Bei der Apostelehrung am Gründonnerstag ehrte die Stadt Burgau wieder ihre ältesten Männer. Für Franz Jedelhauser war es bereits die neunte Ehrung.

Von Peter Wieser

Drei Jahre hat es sie in dieser Form nicht gegeben: Die Apostelehrung, die Ehrung der zwölf ältesten Männer Burgaus und eine der zahlreichen Traditionen in der Markgrafenstadt. Am Gründonnerstag fand sie wieder statt, so wie vor Corona und im Atrium der Burgauer Kapuzinerhalle. Acht waren gekommen, insgesamt 1126 Jahre alt und mit einem Durchschnittsalter von 94 Jahren.

Die Apostelehrung hat eine lange Tradition und geht zurück auf eine kirchliche Stiftung: Burgaus damaliger Pfarrer Josef Riederle hatte sie 1905 ins Leben gerufen – die Ältesten der Stadt sollten geehrt werden. Burgaus Bürgermeister Martin Brenner betonte am Gründonnerstag: Gerade die Älteren brächten die meiste Lebenserfahrung mit. Manchmal täte es auch der Gesellschaft gut, auf diese zu hören. Nicht immer schneller, höher, weiter – man müsse auch zurückblicken, gerade die Erfahrung älterer Menschen sei für die Zukunft und für das Nachvorneschauen wichtig, weil sie genau diese aus der Vergangenheit mitbrächten.

