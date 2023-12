Burgau

Diese Landkreisbürgerin ist 103 Jahre alt: "Jammern hilft nicht"

Plus Helena Gay aus Burgau zählt zu den ältesten Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Günzburg. Was sie alles erlebt hat und was es braucht, um so alt zu werden.

Von Heike Schreiber

So richtig kann es Helena Gay selbst nicht glauben. 103 Jahre ist die Burgauerin kürzlich geworden. Nicht nur in ihrer Heimatstadt ist sie damit die älteste Bewohnerin, im gesamten Landkreis Günzburg gibt es nur wenige, die wie sie mehr als ein Jahrhundert erlebt haben. "Ich bin selbst überrascht, dass ich so alt bin", sagt sie beim Besuch unserer Redaktion. "Es ist doch unnormal, so lange zu leben", schiebt sie hinterher und lacht herzhaft darüber. Hellwach und geistig fit ist sie, lebt immer noch in den eigenen vier Wänden. Darauf und auf das, "was ich geleistet habe", ist sie stolz. Tipps für ein langes Leben und welche Pläne sie in ihrem hohen Alter für die Zukunft hat, verrät sie im Gespräch am Küchentisch.

Die Haustüre öffnet Helena Gay nicht selbst. Eine Dame des mobilen Pflegedienstes, die ihr morgens und abends zur Hand geht und gerade am Gehen ist, gewährt Eintritt und verweist auf die nächste Türe. Dort wartet die 103-Jährige und schiebt behände ihren Rollator in die Küche. Natürlich wohne sie noch immer allein hier im Erdgeschoss des Hauses in der Hans-Sachs-Straße, das sie vor mehr als 60 Jahren zusammen mit ihrem Ehemann gebaut hat. Im Stockwerk über ihr wohnt die Schwiegertochter, die bringe ihr immer das Mittagessen vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

