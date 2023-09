DNA-Treffer führt nach fünf Jahren zu einem Tatverdächtigen

Ein Einbruch im September 2018 in Burgau ist jetzt wieder in den Fokus der Polizei gerückt. Beim Abgleich von DNA-Material gab es einen Treffer.

Vor etwa fünf Jahren, am 1. September 2018, brach ein damals unbekannter Täter in ein Büro in der Ostpreußenstraße in Burgau ein. Hierzu drehte er laut Polizei zunächst die Außenbeleuchtung des Gebäudes zur Seite und kletterte dann mit Hilfe einer Leiter auf ein Vordach. Dort schlug er eine Fensterscheibe ein und gelangte so in ein Büro. Daraus entwendete er einen Tresor sowie Bargeld. Zudem wurden eine Digitalkamera sowie Festplatten mitgenommen. Bei einem Abgleich von DNA-Material glichen Polizeibeamte auch eine am Einbruchsort sichergestellte DNA-Spur ab und ermittelten so nun einen 30-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen wieder aufgenommen. (AZ)