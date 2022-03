Drei Einbrüche in Burgau, Burtenbach und Konzenberg

Die Polizei in Burgau ermittelt nach drei Einbrüchen, die sich am Wochenende ereignet haben. Eine Alarmanlage zeigte offensichtlich Wirkung.

Drei Einbrüche beschäftigen die Kräfte der Polizeiinspektion Burgau am Wochenende. In Burgau, Burtenbach und Konzenberg richteten die Täterinnen oder Täter vor allem Einbruchsschäden an. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag drangen unbekannte Personen in einen Rohbau im St.-Anna-Weg in Burtenbach ein. Sie entwendeten Elektroinstallationsmaterial sowie ein Baustellenradio. In Konzenberg wurde am Samstag oder Sonntag ein Baucontainer in der Bauschuttdeponie aufgebrochen. Offenbar wurde aus dem Container nichts entwendet. Die unbekannten Personen hatten die Zugangstüre zum Container aufgehebelt. Der Sachschaden steht noch nicht fest.

Alarmanlage schlägt Einbrecher in Burgau in die Flucht

Kurz nach Mitternacht am Montag schlug im Industriegebiet An der Römerstraße in Burgau die Alarmanlage an. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten eine aufgehebelte Türe fest. In den Räumen selbst fehlte offensichtlich nichts. Die Täterinnen oder Täter wurden vermutlich durch die Sirene der Alarmanlage gestört und flüchteten. Der Schaden an der Türe beträgt etwa 500 Euro. (AZ)