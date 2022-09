Dreister Fahrgast bezahlt Taxifahrt nach Konzenberg nicht

Ein Fahrgast lässt sich mit dem Taxi nach Konzenberg fahren und verlässt das Auto, ohne zu bezahlen. Nun droht dem Mann eine Anzeige.

Ein 29-jähriger Fahrgast ließ sich am Samstag gegen 1 Uhr mit einem Taxi von Langenhaslach nach Konzenberg fahren. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, äußerte der Mann gegenüber dem Taxifahrer am Ende der Fahrt, dass er in der Wohnung schnell Geld holen müsse. Doch er verschwand im Haus und kam nicht mehr zurück. Der 29-Jährige konnte von der Polizei über dessen Mobilfunkrufnummer ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung. (AZ)