E-Bike aus Garage gestohlen

Am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einem Anwesen in der Albert-Baumeister-Straße in Burgau gestohlen. Es handelt sich laut Polizei um ein graues Pedelec der Marke Viktoria, das in einer unverschlossenen Garage abgestellt war. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 entgegen. (AZ)

