Ehemalige Patientin zeigt im Therapiezentrum ihre Kunst

Plus Unter dem Motto "Déjà-vu" präsentiert Elisabeth Reichhardt, die selbst Patientin in Burgau war, ihre Arbeiten. Einzelne Gegenstände kommen einem bekannt vor.

Man kann die derzeitige Ausstellung im Therapiezentrum Burgau durchaus als eine Art Premiere bezeichnen: zum einen ist es die erste, die seit Anfang 2020 wieder stattfindet, zum anderen ist es die erste im neugestalteten Eingangsbereich. "Déjà-vu", so lautet der Titel, nach 2010 und 2014 stellt Elisabeth Reichhardt bereits zum dritten Mal im Therapiezentrum Burgau aus. Kürzlich fand die Vernissage statt.